Il cantante mascherato: chi si nasconde sotto il pesce rosso?

Il cantante mascherato: gli indizi sulla vera identità del pesce rosso.

Lo scorso 11 febbraio è iniziata la terza edizione de Il cantante mascherato su Rai1. Alla conduzione Milly Carlucci, reduce da una nuova avventura a Ballando con le stelle. Nuovi concorrenti e personaggi misteriosi animeranno il weekend del primo canale della tv di stato.

Questa nuova edizione del Cantante mascherato si preannuncia ricca di novità, con un numero più ampio di maschere rispetto agli anni scorsi. Ma le sorprese non finiscono qui. Tra gli sfidanti de Il cantante mascherato 2022, anche Pesce Rosso, che è già divenuto uno dei personaggi più discussi.

Il cantante mascherato: Pesce Rosso potrebbe essere una donna

Chi ha visto la prima puntata de Il cantante mascherato edizione 2022, ha potuto facilmente intuire che l’artista sotto la maschera di Pesce Rosso possa essere una donna.

E del resto, anche Milly Carlucci lo ha lasciato intendere. La maschera si è esibita proponendo uno dei classici di Mina: “Le Mille Bolle Blu”, accompagnata da Memo Remigi. Alcuni rumor parlano di Luciana Littizzetto come Pesce Rosso. La teoria è che la maschera in questione sia un rimando ai pesci del tavolo di Che Tempo Che Fa. Voci di corridoio che sembrano essere in parte sfumate dopo l’esibizione del personaggio.

Milly Carlucci fornisce alcuni indizi

Milly Carlucci ha dato qualche informazione sul personaggio dietro la maschera di Pesce Rosso. Queste le sue dichiarazioni: “Questo è un personaggio sexy e vaporoso, ma anche spumeggiante perché è un pesce rosso, anzi in realtà è una pesciolina. E spumeggiante come le onde del mare”. Il mistero continua.