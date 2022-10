Dallo skipass agli hotel, il caro energia si tramuterà inevitabilmente in una serie di aumenti che andranno ad incidere sulla classica "settimana bianca"

Nuove difficoltà per il turismo invernale

Il mondo del turismo invernale, in particolare quello legato allo sci, vive una nuova stagione difficile.

I rincari legati alla crisi energetica e al caro bollette rappresentano l’ennesimo scoglio da superare – dopo i difficili anni della pandemia – in vista della stagione invernale.

Non era difficile del resto non aspettarsi aumenti in arrivo per la classica “settimana bianca” anche soltanto tenendo presente l’energia necessaria per seggiovie, cannoni da innevamento e, ovviamente, il riscaldamento per hotel e strutture ricettive.

Gli aumenti dello skipass

Ad evidenziare gli aumenti è Assoutenti, che ha messo a confronto le tariffe praticate lo scorso anno dai principali impianti italiani con quelle in vigore per la prossima stagione sciistica

Secondo Assoutenti, chi sceglierà le Dolomiti e si recherà in una delle località del maggiore comprensorio d’Italia (Dolomiti Superski) dovrà calcolare solo per lo skipass una spesa per il biglietto giornaliero pari a 74 euro in alta stagione, contro i 67 euro dello scorso anno, con un aumento della tariffa del +10,4%.

Per quanto riguarda l’abbonamento stagionale, passa dagli 870 euro di un anno fa a 890 euro (+2,3%) se acquistato fino al 24 dicembre: dopo Natale costerà 950 euro, contro i 930 del 2021 (+2,1%)

Non va meglio negli altri compensori. Di seguito i dati diffusi da Assoutenti:

Gli aumenti in Valle d’Aosta

La Thuile biglietto giornaliero da 47 a 51 euro (+8,5%); Courmayeur da 56 a 61 euro (+8,9%); Cervinia da 53 a 57 euro (+7,5%).

Abbonamento stagionale Valle d’Aosta (stazioni del territorio valdostano più SkyWay Monte Bianco, La Rosieer e Alagna) da 1.180 a 1.286 euro (+8,9%). Stagionale Valle d’Aosta + Zermatt da 1.393 a 1.518 euro (+9%)

Gli aumenti in Lombardia

Bormio biglietto giornaliero da 46 a 52 euro (+13%). Abbonamento stagionale (Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi-San Colombano) da 775 a 825 euro (+6,4%). Livigno biglietto giornaliero da 52 a 55 euro (+5,8%).

Abbonamento stagionale da 787 a 825 euro (+4,8%).

Gli aumenti per gli hotel

Come già premesso, i rincari riguarderanno inevitabilmente anche i principali hotel durante l’alta stagione. Ad esempio, chi prenota oggi 7 notti a Cortina d’Ampezzo in camera doppia utilizzando le più note piattaforme online, spende da un minimo di 2.200 euro circa ad un massimo di 14.170 euro.