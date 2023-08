Continuano le indiscrezioni sul cast de Il Collegio 8. Secondo una notizia dell’ultima ora, tra i nuovi collegiali ci sarà anche la figlia di Matilde Brandi, la 17enne Aurora.

Il Collegio 8: la figlia di Matilde Brandi nel cast

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora lanciata da Webboh e ripresa da Novella2000, nel cast de Il Collegio 8 ci sarà anche la figlia di Matilde Brandi. Si tratta della 17enne Aurora, gemella di Sofia. Quest’ultima, almeno per il momento, non sembra far parte del progetto televisivo di Rai2.

Il Collegio: oltre alla figlia della Brandi c’è anche quella di Carmen Di Pietro

Oltre alla figlia di Matilde Brandi, nel cast de Il Collegio 8 ci dovrebbe essere anche la pargola di Carmen Di Pietro. Stiamo parlando della giovane Carmelina Iannoni, spesso apparsa in tv accanto alla madre. Al momento, è bene sottolinearlo, si tratta di semplici indiscrezioni e non abbiamo alcuna certezza che corrispondano alla realtà dei fatti.

Il Collegio 8: Stefano De Martino nel cast

Un’altra curiosità allettante in merito a Il Collegio 8 riguarda la voce narrante. Lo staff del docureality di Rai2 ha annunciato di aver ingaggiato Stefano De Martino, perfetto come narratore del 2001.