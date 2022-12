Il commosso addio della comunità alla maestra Aprilia Borgo

Il commosso addio alla maestra Aprilia Borgo che negli anni aveva formato intere generazioni di studenti nella scuola 'Via Lanciano' allo Scalo

Sono giunte a Chieti le ore per dare un commosso addio della comunità alla maestra Aprilia Borgo.

Oggi pomeriggio infatti è previsto il funerale della docente teatina amata da tutti ed innamorata della sua missione didattica. Da quanto si apprende la “storica” maestra Aprilia Borgo è venuta a mancare nelle scorse ore e Chieti Today spiega che la docente era molto nota in città “per aver formato intere generazioni di studenti nella scuola ‘Via Lanciano’ allo Scalo”.

Addio alla maestra Aprilia Borgo

La maestra Borgo lascia il marito Franco Gasbarri e le due figlie.

Si tratta di Luisa, nota scrittrice, e Carla, che esercita la professione di ricercatrice della facoltà di Farmacia dell’università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti. Da quanto comunica la testata i funerali si terranno oggi, venerdì 30 dicembre, alle ore 15,30 nella chiesa del SS. Crocifisso a Chieti Scalo.

“Tu mi hai insegnato ad essere”

E sulla pagina Facebook della figlia e scrittrice della stimata docente è comparso un messaggio in cui la gratitudine fa il paio con l’amore immenso che solo il rammarico in purezza per la morte di chi amavamo può dare.

Ecco cosa ha scritto Luisa Gasbarri: Ciao, Mamma! Esci di scena con la nobiltà d’animo della gran signora, che sempre sei stata. E solo per trasferirti. Nei nostri cuori. Se sono diventata la donna che sono lo devo a te. Non mi hai solo fatta nascere. Tu mi hai insegnato a essere“.