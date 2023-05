Il Covid nella Casetta di Amici, annullata la registrazione della semifinale

I primi a darne menzione erano stati Amedeo Venza e Deianira Marzano: il Covid è entrato nella Casetta di Amici e sarebbe stata annullata la registrazione della semifinale. Chi lo dice? In questo caso Dagospia, che spiega come quella del 4 maggio che sarebbe andata in oda il 6 non si terrà a causa dei contagi di questi giorni. Ad Amici 22 dunque il coronavirus mette a rischio le puntate finali del talent condotto da Maria de Filippi.

Covid ad Amici: annullata la registrazione

Dagospia ribadisce che due allievi sarebbero risultati positivi al test e sul web è scoppiato il toto-nome. Intanto però la registrazione della semifinale in programma giovedì 4 maggio è stata annullata. Amedeo Venza e Deianira Marzano sostengono che i due allievi positivi al covid sarebbero Maddalena e Mattia, anche se ieri la madre della ballerina ha affermato di non aver avuto notizie dalla figlia su un presunto contagio.

La madre di Maddalena: “A me non risulta malata”

Ed ha scritto: “Ieri mi ha chiamato Maddy, non mi ha parlato di covid. Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8”. E sui social, Cricca, eliminato nello scorso serale, ha affermato di dover rinunciare ad un incontro con i fan: pare non si sentisse bene. C’è anche chi dice che possa essere lui uno degli allievi positivi al covid e girano voci per cui il numero dei positivi sarebbe aumentato, con “molti contagi anche nel dietro le quinte del talent”.