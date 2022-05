Lo scoop di Der Spiegel e il paradosso di un amore fra due cognomi agli antipodi: il “genero” di Putin porta il nome del suo nemico, è uno Zelensky

Il “genero” di Vladimir Putin porta il nome del suo nemico: è uno Zelensky e la figlia dello zar Katerina Tikhonova sarebbe legata da tempo ad un ballerino dal cognome ingombrante per suo padre. L’indiscrezione è stata pubblicata dal quotidiano tedesco Der Spiegel e spiega che Katerina, che ha adottato il cognome della nonna, avrebbe una relazione dopo essersi separata 40enne miliardario russo Kirill Shamalov nel 2017.

Il quasi genero di Putin è uno Zelensky

E per chi batterebbe il cuore della 35enne? Per Igor Zelensky, ballerino 52enne già direttore del Bayerisches Staatsballett, vale a dire il Balletto di stato bavarese. Il sito di notizie indipendenti Vazhnye Istorii spiega che qualche anno fa Zelensky aveva rinunciato a quel prestigioso incarico per motivi personali e pare fosse proprio il periodo in cui stava nascendo una forte simpatia con Katerina.

I due avrebbero avuto una figlia

Igor è reduce da una relazione con la coreografa Yana Serebryakova.

Ma c’è di più, anche se qui si scade nel gossip: Ekaterina e Igor nel 2017 avrebbero avuto una figlia. E la notizia pare trovare conferma negli spostamenti aerei di Katerina. Le comunicazioni di una delle guardie del Servizio di protezione del Presidente assegnato a Ekaterina e alcuni monitoraggi spiegano che la 35enne è rientrata in Russia da Monaco di Baviera su un aereo privato con l’omonimo di Zelensky, poco prima dell’inizio della guerra in Ucraina.