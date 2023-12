Il cantante ha condiviso su Instagram il proprio personale messaggio di auguri ai fan da Los Angeles.

La confessione di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro ha augurato ai suoi follower un Natale ricco di gioia, felicità e serenità. Non ha, tuttavia, nascosto le proprie emozioni dinnanzi ad un anno che si è rivelato particolarmente difficile. Il 2023, infatti, è stato segnato dal divorzio con il compagno Victor Allen. Il cantautore ha ammesso anche di aver avuto diversi problemi di salute.

“Non riesco a cantare”

Quest’anno è stato il primo in cui il cantante non si è esibito nel tradizionale karaoke con i suoi fan. Lui stesso l’ha definito un Natale “un po’ particolare“. “Ultimamente non riesco veramente a cantare, a scrivere, non riesco a fare musica. Pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa e ho pensato che tutto si fosse sbloccato ma finita quella performance la voce è andata via per un po’” ha affermato, con gli occhi lucidi.

Il Natale della ricostruzione

Tiziano Ferro ha concluso affermando che ora è felice, dal momento che passerà le festività in compagnia dei suoi figli, Margherita e Andres. Ha infine ringraziato tutti i suoi fan per la vicinanza che gli hanno sempre dimostrato. “Vi voglio bene perché mi siete stati vicini, perché siete vicini ai miei piccoli e perché so che questo momento di ricostruzione non potrebbe esistere senza di voi, quindi grazie per l’amicizia e per il supporto. Quest’anno è così: è il Natale della ricostruzione. Buon Natale, vi voglio bene” ha concluso.