Il nuotatore Luca Lazzari, 22 anni, morto improvvisamente nel sonno

Luca Lazzari viveva in provincia di Monza, ma era originario del Salento. Faceva parte dell'associazione Silvia Tremolada.

Luca Lazzari, nuotatore di 22 anni originario di Castro, in provincia di Lecce, è improvvisamente morto nel sonno a causa di un malore. Il ragazzo da tempo viveva in provincia di Monza, a Vedano sul Lambro.

Sgomento per la scomparsa di Luca Lazzari

La sua scomparsa, avvenuta nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio 2023, ha lasciato sgomenti non solo i familiari del ragazzo e gli abitanti di Castro, dove il ragazzo tornava per le vacanze estive per trovare i nonni, ma anche tutta la comunità monzese, dove era conosciuto e amato. Il sindaco di Vedano sul Lambro ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia Lazzari.

Il ricordo dell’associazione Silvia Tremolada

“Oggi è una giornata molto difficile e triste per la nostra grande famiglia della Silvia Tremolada. È venuto a mancare improvvisamente il nostro Luca Lazzari. Luca era un atleta della squadra agonistica di nuoto ma era soprattutto un ragazzo fantastico e pieno di voglia di vivere. Un abbraccio grandissimo alla mamma ed al papà di Luca, Annamaria ed Angelo ed ai suoi due fratelli Dario e Mirko“, ha scritto sui social l’associazione Silvia Tremolada, di cui l’atleta faceva parte.

Il calcio tra le passioni di Luca Lazzari

Tra gli interessi di Luca Lazzari, anche il calcio. Il ragazzo seguiva con passione la squadra locale, che ha voluto ricordarlo così: “Oggi la società GS Vedano ha perso un suo grande tifoso. Sempre presente sugli spalti sia quando giocava la juniores che la prima squadra. La società stringe in un grande abbraccio la famiglia Lazzari, la mamma Annamaria, il papà Angelo i fratelli Dario e Mirko ed esprime cordoglio e vicinanza per la improvvisa scomparsa dell’amato Luca, giovane amico e tifoso“.

Leggi anche: Palestrina, 42enne danneggia la camera di un hotel: intervenuti i Carabinieri

Leggi anche: Migranti, La rabbia del pescatore di Crotone: “Mi sento in colpa perché non sono riuscito a salvare nessuno”