Il varo sarà a luglio presso lo Yatch Club Italiano di Genova: in acqua il nuovo Class 40 con cui Ambrogio Beccaria andrà Alla Grande

Arriva il nuovo Class 40 con cui Ambrogio Beccaria andrà Alla Grande, e non solo in senso figurato: Alla Grande infatti è anche il nome del progetto e dello scafo con cui il velista milanese si prepara alle prossime sfide. E saranno sfide importanti, per le quali alla presentazione presso il Pirelli HangarBicocca di Milano sono intervenuti il Sindaco Beppe Sala, il Vice presidente esecutivo e CEO di Pirelli Marco Tronchetti Provera e Veronica Squinzi, Amministratore Delegato di Mapei.

Ambrogio Beccaria andrà Alla Grande

Beccaria è il solo italiano che ha vinto la MiniTransat. Con quel biglietto da visita planetario il velista salperà ad agosto: per l’estate del 2022 lo attende un intenso programma sportivo che durerà fino al 2024. Alla predentazione di Alla Grande sono intervenuti anche i “papà” del Class 40, il progettista Gianluca Guelfi e il costruttore, Edoardo Bianchi.

Uno scafo 100% Made in Italy

Alla Grande è un prodotto che “stramba” dalla tradizione francese ed è al 100% italiano: assieme al disegno di Guelfi c’è stata anche la realizzazione nel dinamico cantiere di Genova Sangiorgio Marine.

E il varo? Sarà a luglio, presso lo Yatch Club Italiano di Genova, con Beccaria pronto ad andare alla grande: con cosa? Ovvio, con Alla Grande.