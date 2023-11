Il papà della piccola Indi, Dean Gregory, ha dichiarato che “già la scorsa settimana la corte inglese ha bloccato il trasferimento di Indi in Italia. Ora ci impediscono di portarla a casa”. Intervistato a Lapresse il padre della neonata affetta da una malattia mitocondriale ha specificato: “Sto andando in tribunale, ho un’udienza tra 20 minuti, per cercare di cambiare il piano di cure palliative”. La bambina ha ricevuto lo scorso 6 novembre la cittadinanza italiana dal Consiglio dei ministri per permettere che venisse trasferita in Italia.

Il papà di Indi: “Le legge britannica ci impedisce di portarla in Italia”

Dean Gregory ha affermato che “la legge britannica non ci consente di portare Indi in Italia”. L’unica soluzione, a detta dell’uomo, sarebbe quella di arrivare a un accordo tra Londra e Roma.

Il papà di Indy: “Merita la possibilità di vivere più a lungo”

Dean ha affermato tramite alcune dichiarazioni riportate dal Sole 24 ore: “Indi merita la possibilità di una vita più lunga. Non possiamo obbligare l’Nhs e i tribunali di questo Paese a prendersi cura di Indi, ma insieme possiamo darle una possibilità con un piano di trattamenti davvero straordinario in Italia”.

Il papà e la mamma di Indi aiutati da Simone Pillon

I genitori di Indi sono al momento aiutati dall’avvocato ed ex senatore Simone Pillon. Quest’ultimo ha scritto su X: “Ora al lavoro per rimuovere i residui ostacoli e portarla presto a Roma”.