Il Principe Harry rimane a Londra per il compleanno della Regina

Il Principe Harry ha deciso di restare a Londra per il compleanno di sua nonna, la Regina Elisabetta, che ha da poco perso suo marito Filippo.

A pochi giorni dalla scomparsa del Principe Filippo (avvenuta il 9 aprile 2021), il Principe Harry avrebbe deciso di trattenersi a Londra fino al 21 aprile, giorno del 95esimo compleanno della Regina Elisabetta.

Il Principe Harry al compleanno della Regina

Nonostante nei giorni scorsi fossero circolate voci riguardanti il suo “rientro lampo” in California a seguito del funerale del principe Filippo, Harry sarebbe in realtà rimasto a Londra dove probabilmente si tratterà fino al 21 aprile, giorno del 95esimo compleanno della Regina. Quest’anno a causa della scomparsa del duca di Edimburgo sono stati annullati i festeggiamenti e la sovrana trascorrerà la giornata al Castello di Windsor, dove le faranno visita i parenti più stretti.

Harry a quanto pare avrebbe deciso di rimandare il suo ritorno in California per stare accanto alla sovrana durante questo momento particolarmente doloroso. Lei e il Principe Filippo sono stati sposati per 73 anni.

Nel frattempo a Santa Barbara Meghan Markle attende il ritorno di Harry: poiché l’ex duchessa è incinta della sua seconda bambina i medici le avrebbero sconsigliato di mettersi in volo e raggiungere la Royal family per la celebrazione dei funerali. Meghan avrebbe comunque scritto un messaggio dedicato al Principe Filippo e deposto accanto agli omaggi a lui dedicati durante le esequie.