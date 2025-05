Un viaggio straordinario nel Mediterraneo

La nave scuola Amerigo Vespucci, simbolo della Marina Militare Italiana, ha intrapreso un affascinante tour nel Mediterraneo, dopo il successo del suo recente tour mondiale. Questo viaggio, che prevede un totale di 18 tappe, si concluderà a Genova il 10 giugno, in concomitanza con le celebrazioni della Giornata della Marina Militare.

La prima tappa significativa sarà a Cagliari, dove la nave arriverà il 19 maggio, accolta da una cerimonia di benvenuto che coinvolgerà autorità civili e militari.

Un’accoglienza speciale a Cagliari

Il 19 maggio, l’Amerigo Vespucci farà il suo ingresso nel Golfo di Cagliari, dopo aver navigato insieme a Luna Rossa, l’imbarcazione vincitrice della Unicredit Youth America’s Cup. La nave sarà accolta con onori, tra cui la Banda musicale della Brigata “Sassari” e la Fanfara dell’Accademia Livorno, che si esibiranno per il pubblico durante le giornate di sosta. Questo evento non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami tra la Marina Militare e la comunità locale.

Un progetto di condivisione culturale

Il tour Mediterraneo dell’Amerigo Vespucci è frutto di un’idea del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e ha ricevuto il supporto di 12 Ministeri. L’iniziativa mira a raccontare e condividere l’esperienza internazionale del tour mondiale, che ha portato la cultura, la storia e l’innovazione italiana in 30 paesi. Questo viaggio non è solo un’opportunità per mostrare la bellezza della nostra marina, ma anche per promuovere l’industria, la gastronomia e la scienza italiana, rendendo l’Italia un paese universalmente apprezzato.

Riconoscimenti e premi

Durante il soggiorno a Cagliari, il 20 maggio, il capitano di Vascello Giuseppe Lai, comandante dell’Amerigo Vespucci, riceverà il “Premio Lions Ozieri alla cultura e impegno sociale”. Questo premio, assegnato dal Premio Logudoro e dal Lions Club Ozieri, riconosce le personalità che si sono distinte per il loro contributo alla cultura e al sociale. Un ulteriore segno dell’importanza di questo tour e del suo impatto positivo sulla comunità.