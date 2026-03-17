Home > Lifestyle > "Attendo la morte con gioia", la confessione choc del truccatore

"Attendo la morte con gioia", la confessione choc del truccatore

diego dalla palma morte

Diego Dalla Palma, tra abusi subiti da bambino e riflessioni sulla morte: le parole del truccatore in una intervista a Il Giorno.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

La vita di Diego Dalla Palma intreccia bellezza, arte e dolore personale. Tra riflessioni sulla morte, perdono e ferite infantili, l’artista esplora la propria esistenza con onestà disarmante, mostrando come il coraggio di affrontare il passato e la curiosità verso l’ignoto possano convivere con la creatività e la ricerca di senso.

“Un prete ha abusato di me”: la confessione di Diego Dalla Palma

Lo spettacolo in scena non si limita a celebrare l’arte: racconta amori, tradimenti e ferite profonde. Nonostante i dolori del passato, Dalla Palma sottolinea la sua capacità di perdonare: “Non riesco a fare a meno di perdonare nonostante torti mostruosi”. Tra i ricordi più dolorosi, emerge la vicenda degli abusi subiti da un prete durante l’infanzia: “Avevo perdonato pure lui, ma gli ho mentito quando mi ha chiamato in punto di morte per chiedermi: ‘Mi vuoi bene?’. Un pensiero tortuoso, aberrante. E lui non ha chiesto perdono”.

L’artista, classe 1950, riflette anche sul suo rapporto con la bellezza e con la natura: “Col passare degli anni ho capito che è una categoria dello spirito… per me va a braccetto con l’atipicità, con la diversità. Non è omologazione”. La sua vita e carriera, tra trucco, scrittura e televisione, rimangono un esempio di passione creativa e ricerca interiore, in equilibrio tra arte, perdono e autenticità.

Diego Dalla Palma torna a parlare della morte: “La sto attendendo con gioia”

Diego Dalla Palma torna a parlare della sua recente dichiarazione sulla “morte programmata”, spiegando come le sue parole abbiano suscitato reazioni sproporzionate: “Quando ho parlato della morte si è scatenato un plotone di esecuzione”. Intervistato da Il Giorno, si chiede con forza: “Ma dai! Perché bisogna a tutti i costi giudicare qualcuno che ha un pensiero diverso?”. Per il celebre make-up artist, la morte non è un tabù, ma un richiamo affascinante: “Il coma mi ha imparentato con lei, la sto attendendo con gioia. Il mio spirito ha bisogno di un’altra dimensione”.

In scena oggi a Milano con lo spettacolo “Perché no?”, Dalla Palma riflette sul tempo che passa e sul bisogno di prendersi una pausa: “A me sembra ieri pomeriggio il tempo in cui mettevo le monetine nel jukebox per ascoltare le canzoni degli anni Sessanta. Ed è già ora di andare fuori da i cogl…i. Ho bisogno di andare. Anche se la consapevolezza che mi ha dato questo viaggio teatrale è un regalo meraviglioso”.