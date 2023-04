Ilary Blasi: "Alvin? Stavamo litigando davvero"

Dopo i rumor in merito alla sua presunta lite con Alvin, Ilary Blasi ha confermato che un battibecco tra lei e l’inviato ci sarebbe stato sul serio.

Ilary Blasi: la lite con Alvin

A pochi giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha rotto il silenzio sulla sua presunta lite con Alvin che, come lei, fa parte del cast del reality show dei naufraghi (in cui gli è stato affidato il ruolo di inviato).

“Giravano voci che avessimo litigato. Quindi un giorno Alvin mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio!”, ha fatto sapere la conduttrice in merito alle indiscrezioni riguardanti la sua presunta lite col collega che, a quanto pare, avrebbe rischiato di esserci per davvero.

In tanti sono curiosi di sapere cosa accadrà in queste nuova edizione del suo programma tv e soprattutto se emergeranno particolari in merito alla rottura tra la conduttrice e suo marito, Francesco Totti, e al suo nuovo amore con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Per il momento Ilary non ha proferito parola in merito alla vicenda.