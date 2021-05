Ilary Blasi e Francesco Totti: il super attico con 36 stanze all’Eur

Ilary Blasi e Francesco Totti vivono insieme ai loro figli un mega attico da 36 stanze nel moderno quartiere dell'Eur a Roma

Come molti immagineranno, Ilary Blasi e Francesco Totti vivono in una casa a dir poco meravigliosa a Roma, insieme ai loro tre figli Christian, Chanel e Isabel. La loro magione non si trova tuttavia nel centro storico della Capitale, bensì nel quartiere più moderno della città eterna, ossia l’Eur.

La popolare coppia capitolina ha difatti scelto come sua residenza un superattico al 28° piano del lussuosissimo Eurosky Tower.

Ilary Blasi e Francesco Totti: il superattico all’Eur

Con una suggestiva visuale a un’altezza da brividi, la splendida famiglia può dunque ammirare l’intero panorama circostante. La famiglia Totti-Blasi vive qui dal 2013, in un appartamento dotato di ogni comfort nonché completamente ecosostenibile.

Il loro lussuosissimo attico è composta da ben 36 stanze dotate di ogni tipo di tecnologia. Stile ed eleganza caratterizzando gli ambienti interni, dotati di impianti domotici che consentono persino la raccolta differenziata senza necessità di dover scendere in strada a buttare i sacchetti. La spazzatura viene infatti riversata autonomamente in alcune botole, gestite poi da un sofisticato sistema di smistamento.

La casa di Ilary Blasi e Francesco Totti è anche dotato di due belle piscine, una interna e una esterna. Ci sono poi un campo da calcio e uno da calcetto, elementi che nella residenza di un mega campione come il bomber romano non possono certo mancare. Nell’appartamento sono infine presenti anche una sala cinema e una stanza giochi per i piccoli di casa.