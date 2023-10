Batosta per Ilary Blasi, che dovrà riconsegnare i Rolex a Francesco Totti. Secondo il giudice, la conduttrice si è appropriata di gioielli non suoi, motivo per cui deve ridarli al legittimo proprietario.

Ilary Blasi, i Rolex tornano a Francesco Totti

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, Ilary Blasi dovrà riconsegnare i Rolex a Francesco Totti. La conduttrice aveva fatto sparire gli orologi dalla cassetta di sicurezza nel mese di giugno del 2020, sostenendo che fossero un regalo. Il giudice, però, ha stabilito che i gioielli devono tornare nelle mani del legittimo proprietario, ossia il Capitano.

Ilary e Francesco: l’incontro in una banca segreta

Secondo le indiscrezioni, la consegna dei Rolex da Ilary a Francesco avverrà venerdì 6 ottobre, in una banca dell’Eur. La filiale, anche se segreta, dovrebbe trovarsi nelle vicinanze della villa che ha visto nascere e finire il loro amore. Mentre la Blasi sarà accompagnata dal suo avvocato, Totti potrebbe aver scelto di avere al suo fianco un esperto che possa valutare se gli orologi sono veri o tarocchi. Davvero il Capitano pensa che l’ex moglie possa giocargli uno scherzetto del genere?

Ilary Blasi: Francesco Totti rivuole tutti i Rolex

Durante questo incontro segreto in banca, Ilary e Francesco dovrebbero anche discutere sul numero dei Rolex. In un primo momento, la Blasi ha sostenuto di averne presi “6 o 7”, poi ha ammesso: “Ne ho due, al massimo quattro“. Totti, invece, ritiene che siano almeno 7 pezzi. La collezione, nel complesso, vale un milione di euro. Ovviamente, il Capitano rivuole indietro tutti i suoi orologi, per cui resta da capire come si comporterà l’ex moglie. Se qualcosa dovesse andare storto, la causa potrebbe trasformarsi da civile in penale.