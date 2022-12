Ilary Blasi: il look per le feste è semplice, ma la giacca è extra lusso

Ilary Blasi: il look per le feste è semplice, ma la giacca è extra lusso. Scopriamo marca e prezzo del capo.

Dopo 20 anni, Ilary Blasi si prepara a vivere il primo Natale da divorziata.

Mentre Francesco Totti è già andato a convivere con Noemi Bocchi, lei preferisce dedicare tutte le sue attenzioni a se stessa e ha già scelto il primo look per le feste.

Ilary Blasi: il look per le feste

Ilary Blasi ha iniziato a condividere con i fan i primi look delle feste. La conduttrice, che a breve tornerà in tv con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ha scelto di sfoggiare un look semplice, con un capo di lusso che non è passato inosservato.

Pantaloni neri, stivali cuissard scuri e dolcevita turchese. A rendere il tutto so cool la giacca di velluto, must have della stagione Autunno/Inverno 2022-2023.

Che marca è la giacca di Ilary Blasi?

La Blasi ha impreziosito un look piuttosto basic con una giacca che ha lasciato i fan a bocca aperta. A prima vista sembra un capo semplice, ma sulla schiena vanta un logo di brillanti che è impossibile non riconoscere: YSL, ovvero Yves Saint Laurent.

Si tratta di un modello caban oversize, in velluto di cotone.

Quanto costa la giacca di Yves Saint Laurent?

Sul sito di Yves Saint Laurent, la giacca che Ilary Blasi si è regalata per le feste costa 3,990 euro. Un cadeau di lusso, a cui la conduttrice non ha saputo rinunciare.