Il fiume Po ha restituito il corpo senza vita di un ragazzo di 20 anni scomparso sabato scorso. Si tratta di Aly Ndao, ritrovato a Torino, lungo corso Moncalieri, la zona al setaccio dei soccorritori. I vigili del fuoco hanno recuperato la salma del ragazzo, identificata dopo i rilievi del medico legale.

Torino, emerso dal fiume Po il corpo senza vita di un giovane

Aly Ndao era scomparso sabato 17 giugno pomeriggio. Questa mattina dei passanti tra Moncalieri e Torino hanno segnalato ai carabinieri la presenza di un corpo, poi identificato nel giovane, che si trovava a tre metri dalla riva e a due metri di profondità.

Aly Ndao senza fissa dimora, si era tuffato nelle acque del Po

Al ritrovamento del corpo i carabinieri di Moncalieri avevano pochi dubbi che si trattasse proprio del giovane scomparso. Proprio suo cugino, che passeggiava sulla riva del fiume, lo aveva visto gettarsi nelle acque, dalle quali non era più riemerso, fino a questa mattina. Il testimone si era presentato in caserma, a Moncalieri, lunedì scorso, per denunciarne la scomparsa.

Aly Ndao era un ragazzo senegalese senza fissa dimora, da due anni in Italia. Non era solo lunedì scorso sul pontile da dove si è tuffato nel Po. Era con tre suoi amici che avrebbero tentato di salvarlo. Le correnti lo hanno allontanato per sempre dai tentativi di salvataggio. Loro poi si sarebbero dileguati per lo spavento.

Non era in regola con i documenti e aveva paura

Il cugino ha aiutato gli inquirenti a ricostruire la dinamica dell’accaduto: “Forse hanno avuto paura, ci abbiamo anche parlato ma non ci hanno detto niente. Ho pensato che la polizia l’avesse fermato e l’avesse arrestato perché non aveva ancora i documenti: è arrivato due anni fa tramite la Spagna e non è ancora riuscito a mettersi in regola“.