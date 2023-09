Incendi a decine in Calabria: drammatico salvataggio di un anziano nel Cosentino

Il lavoro instancabile dei vigili del fuoco è stato fondamentale per contenere la situazione e proteggere le persone e l'ecosistema circostante

Nella giornata di venerdì 22 settembre, la regione calabrese ha vissuto una situazione critica con un elevato numero di incendi di vegetazione.

Incendi in Calabria: gli interventi dei Vigili del Fuoco

Sono stati necessari quasi un centinaio di interventi, considerando sia quelli che sono stati completamente domati sia quelli ancora in corso di spegnimento. Questa emergenza ha richiesto uno sforzo titanico da parte dei vigili del fuoco, che hanno lavorato instancabilmente in tutte le province della Calabria. In particolare, le province di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro sono state le più colpite da questa ondata di incendi.

Nella provincia di Vibo Valentia, fino a ieri sera, erano ancora in corso otto interventi per gli incendi. La situazione è particolarmente critica nel comune di Briatico. Nel frattempo, nella provincia di Reggio Calabria, si contavano dieci interventi in atto. La gestione delle operazioni di soccorso per gli incendi che si sono verificati a Motta San Giovanni e Paterniti è stata particolarmente impegnativa.

Incendi: il ritrovamento e il salvataggio dell’uomo

Nella provincia di Cosenza, precisamente in contrada Lucchetta nel comune di Montalto Uffugo, durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio che interessava boschi è stato ritrovato un anziano di novant’anni riverso a terra, probabilmente precipitato nel terreno già attraversato dalle fiamme mentre cercava di contrastare l’incendio, che non era in grado di rialzarsi da solo.

Le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Rende sono intervenute prontamente per soccorrere l’uomo in difficoltà.

Nel frattempo, nella provincia di Catanzaro, sono stati registrati ben sette incendi di vegetazione in corso. Oltre alle squadre di soccorso già impegnate in servizio ordinario, è stato necessario richiamare ulteriori unità per potenziare il dispositivo di soccorso a causa dell’entità degli incendi.