Incendio al Torrione, è morta la maestra rimasta ustionata e l’insegnante 57enne di Salerno era rimasta coinvolta in un terribile rogo il 6 gennaio non ce l’ha fatta.

L’incendio era scoppiato, il 6 gennaio scorso all’interno del suo appartamento situato in via Posidonia. L’abitazione si trova nel quartiere di Torrione a Salerno, come spiega Salerno Today. Quel terribile episodio aveva sconvolto un’intera comunità perché la vittima era conosciutissima e stimata.

Morta la maestra rimasta ustionata

La donna viveva con il marito e il figlio di 13 anni ed era stata avvolta dalle fiamme mentre stava disperatamente cercando di spegnere il rogo poi domato dal 115.

Pare che l’incendio avesse attecchito a causa delle luminarie dell’albero di natale o di una candela accesa. I media spiegano che la donna fu trasferita d’urgenza prima all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” e poi al centro grandi ustionati dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli.

Il ricovero al Cardarelli e il decesso

Nel nosocomio partenopeo purtroppo la vittima di quel terribile incidente domestico è spirata in queste ultime ore e Salerno Today spiega, trasmettendo il cordoglio doveroso della città e del popoloso quartiere Salernitano, che “la notizia si è subito diffusa nel quartiere dove la donna era molto conosciuta”.