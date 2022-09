Ignote le cause dell'incendio nella pizzeria di Salvo Veneziano. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme. Indagano le forze dell'ordine.

Salvo Veneziano ha parlato dell’incendio nella sua pizzeria sul suo canale social Facebook. La vicenda è avvenuta poco meno di un’ora fa, nella giornata di oggi, 12 settembre 2022.

Incendio nella pizzeria di Salvo Veneziano: 85enne intossicata

A chiamare i vigili del fuoco sono stati gli abitanti nei pressi della pizzeria sita in in via Molino Arese.

Una donna di 85 anni, a causa del fumo, è stata ricoverata all’ospedale di Desio perchè intossicata. Al momento le condizioni dell’85enne non sono critiche e sembra in via di ripresa. La pizzeria fortunatamente era chiusa e Salvo Veneziano non era presente sul posto. La zona è stata evacuata e per fortuna non ci sono vittime o feriti.

Veneziano: “Non è stato un incendio doloso”

Oltre ai vigili del fuoco e all’ambulanza si sono recati sul posto anche le forze dell’ordine per svolgere le indagini.

Le fiamme sono state domate e i residenti nel palazzo sopra la pizzeria e nelle vicinanze sono tornati nelle rispettive case. Salvo Veneziano ha precisato che non si tratta di un incendio doloso ma è stata una pura casualità. Al momento non sono note le cause che hanno provocato il drammatico incidente.