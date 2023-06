Casal Palocco unita per la fiaccolata per il piccolo Manuel, il bimbo morto n...

Casal Palocco unita per la fiaccolata per il piccolo Manuel, il bimbo morto n...

Domenica, a Casal Palocco, si terrà una fiaccolata in memoria del piccolo Manuel Proietti, morto nell’incidente con i TheBorderline.

Il quartiere di Casal Palocco scende in strada per una fiaccola in memoria del piccolo Manuel Proietti, il bimbo di cinque anni morto nell’incidente che ha coinvolto la Smart a bordo della quale si trovava e il Suv Lamborghini guidato dal gruppo di YouTuber TheBorderline.

Incidente a Casal Palocco, domenica una fiaccolata per il piccolo Manuel

Sono trascorsi solo pochi giorni dal drammatico incidente a Roma che ha spezzato la vita del piccolo Manuel Proietti, cinque anni. Per dimostrare la propria vicinanza alla famiglia del bambino, il quartiere di Casal Palocco ha deciso di scendere in strada e aderire all’iniziativa promossa dai parenti della vittima, in collaborazione con il presidente del consorzio della zona.

A partire dalle ore 19:15 di domenica 25 giugno, si terrà una fiaccolata silenziosa. Il corteo partirà dalla scuola che il bambino frequentava fino ad arrivare alla chiesa di San Timoteo, presso la quale verrà recitata una preghiera. Infine, la fiaccolata raggiungerà il luogo in cui il Suv Lamborghini guidato dai TheBorderline ha travolto la Smart a bordo della quale si trovava il bimbo, insieme alla madre e alla sorellina.

La richiesta è stata indirizzata al commissariato di polizia di Ostia: all’evento è prevista la partecipazione di circa un migliaio di persone.

La mamma della vittima ascoltata dalle autorità

Intanto, nella giornata di martedì 20 giugno, gli inquirenti hanno ascoltato la madre del piccolo che si trovava al volante della Smart che ha impattato contro il Suv Lamborghini guidato da Matteo Di Pietro, attualmente indagato per omicidio stradale e lesioni.

L’audizione della donna, rimasta ferita nel sinistro stradale, è stata richiesta dai pm che hanno affidato alle forze dell’ordine l’ascolto dei testimoni accorsi sul luogo della tragedia. Le autorità stanno anche effettuando verifiche sui cellulari delle cinque persone che si trovavano sul Suv per verificare l’esistenza di eventuali foto, video o la presenza di chat utili alle indagini.

È possibile, inoltre, che la Procura ordini una consulenza per appurare a che velocità stesse viaggiando la Lamborghini al momento dello schianto.