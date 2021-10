Incidente a Castel San Giorgio: 11 mezzi coinvolti in un maxi tamponamento

Un incidente stradale si è verificato sull'autostrada A30 Caserta-Salerno, nei pressi di Castel San Giorgio, 11 mezzi coinvolti e diversi i feriti

Nella giornata di venerdì 29 ottobre 2021, un maxi tamponamento tra undici veicoli si è verificato sulla A30, l’autostrada che collega Caserta a Salerno. A causa del sinistro diverse persone sono rimaste ferite e si sono formate lunghe code.

Incidente stradale a Castel San Giorgio: 11 mezzi coinvolti

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 14:30 di venerdì 29 ottobre 2021, sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, più precisamente nel tratto compreso tra gli svincoli di Castel San Giorgio e Nocera-Pagani in direzione Caserta, in corrispondenza di un doppio senso di circolazione istituito da diversi mesi per via di un cantiere.

Stando a quanto emerso da una nota pubblicata da Autostrade per l’Italia, i mezzi coinvolti nel sinistro sono stati dieci veicoli leggeri e un mezzo pesante.

Incidente stradale a Castel San Giorgio: 11 mezzi coinvolti e diversi feriti

Sono almeno quattro le persone che sono rimaste ferite a seguito del maxi tamponamento che si è verificato sulla A30, nessuno fortunatamente in condizioni gravi, ma per tutti è stato disposto il trasferimento in ospedale in via precauzionale.

Le immagini che circolano sui social e mostrano il tamponamento sono spaventose, tanta la paura per tutte le persone rimaste coinvolte in questo maxi sinistro.

Incidente stradale a Castel San Giorgio: numerosi disagi alla viabilità

Numerosi i disagi alla viabilità in conseguenza del sinistro verificatosi nel primo pomeriggio di venerdì 29 ottobre 2021 sull’autostrada A30, nello specifico si sono formate code per oltre 7 km e ci sono volute alcune ore per ripristinare la normale condizione del traffico veicolare e mettere in sicurezza l’area in cui si è verificato l’incidente.