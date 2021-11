Incidente a San Marcellino: morto il consigliere Luigi De Cristofaro

Un drammatico incidente stradale si è verificato a San Marcellino (Caserta), qui Luigi De Cristofaro è stato fatalmente travolto e ucciso da un'automobile.

Nella giornata di sabato 27 novembre 2021 un drammatico incidente stradale si è consumato a San Marcellino, comune italiano in provincia di Caserta, la vittima è Luigi De Cristofaro, noto consigliere comunale, che è stato travolto e ucciso da un’auto nei pressi dell’ufficio postale del posto.

Incidente a San Marcellino: morto Luigi De Cristofaro

Era una mattinata come tante quella di sabato 27 novembre 2021 per Luigi De Cristofaro, consigliere comunale di San Marcellino, l’uomo si era recato allo sportello dell’ufficio postale per effettuare un’operazione, quando all’uscita dallo stesso è stato travolto e ucciso da un’automobile.

Incidente a San Marcellino, morto Luigi De Cristofaro: indagini in corso

Le Forze dell’Ordine, intervenute sul luogo dell’incidente che è costato la vita a Luigi De Cristofaro, si stanno adesso occcupando di chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni effettuate sulla vicenda, pare che De Cristofaro sia stato investito mentre si dirigeva verso la sua auto, dopo aver compiuto un’operazione allo sportello dell’ufficio postale.

L’automobilista che ha travolto e ucciso Luigi De Cristofaro si è prontamente fermato a prestare soccorso al consigliere comunale, anche se purtroppo l’impatto per l’uomo è stato talmente violento da non lasciargli scampo; la posizione dell’automobilista ora viene analizzata dall’autorità giudiziaria, che sta effettuando tutti gli accertamenti del caso.

San Marcellino, morto Luigi De Cristofaro: proclamato il lutto cittadino

La notizia della prematura scomparsa di Luigi De Cristofaro ha scosso fortemente la comunità di San Marcellino, in molti conoscevano, stimavano e apprezzavano il noto consigliere comunale.

Il Sindaco di San Marcellino, Anacleto Colombiano, ha deciso che il giorno in cui sarà celebrato il funerale del consigliere 58enne, sarà proclamato il lutto cittadino.