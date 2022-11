Nico Carli, 49enne toscano residente ad Empoli, è morto a causa di un incidente con il furgone delle consegne.

Stava facendo delle consegne nel comune di Lastra a Signa, nella città metropolitana di Firenze.

Incidente con il furgone delle consegne: morto fattorino 49enne

Nico Carli, 49enne toscano residente a Empoli, era impegnato in uno dei suoi giri di consegne con il furgone della ditta per cui lavorava. Per motivi ancora da accertare, il mezzo ha sbandato ed è finito in un fossato.

Il dramma è avvenuto lunedì 21 novembre, all’ora di pranzo. Carli stava guidando il furgone in via Livornese, nel comune di Lastra a Signa, a Firenze. Il mezzo ha improvvisamente sbandato, è uscito di strada ed è finito nei campi, capovolgendosi su un fianco. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e operatori del 118 per soccorrere l’uomo, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile. I pompieri hanno dovuto estrarre il 49enne dalle lamiere in cui era rimasto bloccato prima di affidarlo ai sanitari e hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo non è servito.

La dinamica dell’incidente e il cordoglio per la morte del 49enne

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando gli agenti della polizia municipale di Lastra a Signa. Tra le ipotesi quella di un malore, visto che il mezzo ha invaso la corsia opposta di marcia, superando il guard-rail per poi uscire dalla carreggiata. Non risultano coinvolti altri veicoli. Nico Carli lascia moglie e due figli. La notizia della sua morte ha colpito i suoi tanti conoscenti, che ricevevano le consegne dal Centro Latticini per cui lavorava.

“La società giallonera esprime le sue sentite condoglianze e la sua sincera vicinanza a Giulia, giovanissima giocatrice dell’Under 18 e Seconda Divisione” sono le condoglianze dell’Empoli Pallavolo, per cui gioca la figlia Giulia.