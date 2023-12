Incidente frontale tra due auto: morto 23enne, un altro ragazzo in gravi cond...

Il giovane è morto dopo il frontale della sua auto con un altro veicolo: grave un 26enne ricoverato in ospedale

Dramma a Eupilio, nella provincia di Como, dove nella serata di ieri un ragazzo di appena 23 anni è morto in un terribile scontro frontale tra automobili sulla strada provinciale. Il giovane è deceduto pochi attimi dopo lo schianto: purtroppo si sono rivelati inutili i tentativi di salvataggio dei medici del 118 accorsi sul posto.

Frontale tra due auto, un morto: l’incidente

Erano circa le ore 23 della serata di ieri, domenica 17 dicembre, quando due automobili si sono scontrate frontalmente lungo via Provinciale, in località Penzano (Como). La dinamica del sinistro è ancora tutta da verificare, forse non è stata rispettata una precedenza: ad avere la peggio è stato un 23enne a bordo di una delle due auto. Il ragazzo è morto poco prima che i medici del 118 arrivassero sul posto con le ambulanze.

Frontale tra due auto, un morto: c’è un ferito grave

Nello scontro è rimasto gravemente ferito anche un 26enne, che era sull’altra automobile coinvolta nello schianto. Il giovane è stato stabilizzato e soccorso sul luogo del sinistro, poi ricoverato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Al momento non è noto se sia in pericolo di vita.