Incidente in moto sulle Alpi per due italiani: perdono la vita Ilaria e Devis

Tragedia sulla strada di montagna di Aussois, una località della Val Maurienne, in Francia, dove nella giornata di ieri, domenica 9 luglio, due residenti di Asti sono rimasti vittime di un incidente stradale in moto. Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente.

Terribile incidente sulle strade francesi di Aussois: morti due centauri italiani, Devis de Luca e Ilaria Chiotto

Si chiamano Devis de Luca, di 32 anni, e Ilaria Chiotto, compagna di 2 anni più giovane, i nomi delle due persone che hanno perso la vita nell’incidente in Francia. A causare la morte dei due pare sia stata una fuoriuscita autonoma con la moto avvenuta mentre stavano percorrendo la strada.

Devis e Ilaria erano reduci da un’escursione in montagna passando dal colle del Galibier. In questo momento il mezzo a due ruote su cui viaggiava la coppia ha perso aderenza andando fuori strada e facendo sbalzare i due centauri, che purtroppo non ce l’hanno fatta.

A giungere sul posto è stata la gendarmeria di Modane, insieme a numerosi mezzi di soccorso, tra cui due elicotteri per il trasporto veloce al più vicino ospedale. Purtroppo per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare: i medici intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le autorità locali hanno già annunciato che verrà aperta un’indagine per capire la dinamica del sinistro, mentre sono state avviate le procedure di rimpatrio per i funerali.