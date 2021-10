Incidente per due paracadutisti della Folgore: si schiantano dopo un lancio, sono gravi

Incidente per due paracadutisti della Folgore: si schiantano dopo un lancio ad Altopascio, sono gravi con fratture e danni alla colonne vertebrale

Incidente per due paracadutisti della Folgore fra le campagne di Pisa e Lucca: si schiantano dopo un lancio, sono gravi. Un uomo e una donna di 20 anni sarebbero finiti fuori zona di atterraggio dopo un lancio nel quadrante di Altopascio in via Bientina, ferendosi malamente in una zona che confina con il territorio di Orentano.

Incidente per due paracadutisti della Folgore: problemi subito dopo il lancio

I media spiegano che l’incidente è avvenuto intorno alle 12 di giovedì 14 ottobre. Ancora oscura la dinamica, che è oggetto di precisi accertamenti da parte della autorità preposte: pare comunque che i due “paraca” avrebbero avuto problemi dopo un lancio, finendo fuori dalla pista.

Soccorritori in azione dopo l’incidente ai due paracadutisti della Folgore

I soccorritori del 118 sono giunti a razzo e le condizioni di entrambi i baschi amaranto sono state subito classificate come gravi.

L’elisoccorso Pegaso ha preso in carico il ferito più grave, il ragazzo, e lo ha trasportato al Cto di Firenze in codice rosso per un politrauma. La donna è stata ricoverata sempre in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.

Fratture e danni alla spina dorsale per due paracadutisti della Folgore a causa di un incidente

Pare che entrambi abbiano riportato brutte fratture e traumi alla colonna vertebrale. Le condizioni meteo al momento del lancio erano buone.

Cieli azzurri e buona guarigione ad entrambi i parà.