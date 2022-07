Incidente stradale a Mazzano, scontro frontale tra due auto: morto un uomo di 46 anni

Un uomo di 46 anni è morto a causa di un incidente stradale a Mazzano: si è scontrato frontalmente con un'altra auto.

Tragedia a Mazzano, comune in provincia di Brescia, dove nel pomeriggio di mercoledì 13 luglio 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 46 anni. La sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Mazzano

I fatti hanno avuto luogo poco prima delle 17 lungo la strada statale 45 bis. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando a bordo della sua auto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo andando ad invadere la corsia di marcia opposta. Da qui stava arrivando un’altra vettura guidata da un uomo di 32 anni che, non potendo evitare l’impatto, ha avuto uno schianto frontale con la prima.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 46enne. Troppo gravi infatti le ferite riportate, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori. Trasportato in ospedale in condizioni serie il secondo automobilista, di cui non si hanno notizie circa la prognosi.

Incidente stradale a Mazzano: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidete anche l’Anas, la Polizia stradale e vigili del fuoco, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ripristinato la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

La strada statale è rimasta temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.