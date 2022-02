Incidente stradale a Parma, moto si schianta contro il guardrail: morto un ragazzo di 29 anni

Un ragazzo di 29 anni è morto a causa di un incidente stradale a Parma: la sua moto si è schiantata contro il guardrail.

Tragedia lungo la tangenziale sud di Parma, dove nel pomeriggio di lunedì 7 febbraio 2022 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un motociclista di 29 anni. Il suo mezzo si è schiantato contro il guardrail e per lui non c’è stato niente da fare.

Incidente stradale a Parma

I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio all’altezza dell’uscita di strada Argini, tra via Langhirano e via Budellungo. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava procedendo a bordo della sua moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. Un impatto violentissimo a seguito del quale il giovane è stato sbalzato a terra ed è finito rovinosamente sull’asfalto.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla se non constatare il suo decesso. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo schianto, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione da parte degli operatori.

Incidente stradale a Parma: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche la Polizia locale e stradale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge per poter ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dalle prime analisi, sembra che il sinistro non abbia coinvolto altri veicoli.