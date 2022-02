Incontro tra Salvini e Berlusconi, il piano è quello di riformare la destra: la Meloni sarà esclusa?

L'incontro tra Salvini ed Berlusconi è stato sereno. Sebbene sia stata una semplice visita, i due leader hanno fatto il punto della situazione

Per molti Matteo Salvini l’ha fatta grossa, per altri invece ha fatto la cosa giusta riguardo la partita del Quirinale. Nulla toglie che ormai il centrodestra, che vantava unità ed allineamento di pensiero, è definitivamente spaccato. Da un lato i moderati Salvini e Berlusconi, dall’altro Giorgia Meloni, che non è voluta scendere a compromessi e si è detta contrariata per le scelte degli alleati.

Salvini e Berlusconi si sono incontrati ad Arcore

In questo clima divisorio e di estrema tensione, Salvini ha cercato di prendere in mano la situazione e risalire la china, provando a fare le fusa a Silvio Berlusconi, per contare ancora su un alleato a destra. Berlusconi, d’altronde, non era potuto andare a Roma a causa di un’infezione che l’ha bloccato all’ospedale San Raffaele di Milano per 8 giorni, ed ha dovuto seguire tutte le vicenda relativa al Quirinale a distanza. Una volta dimesso, il pensiero di Salvini è stato quello di andare a trovare il leader di Forza Italia nella sua residenza ad Arcore per fare il punto della situazione.

L’incontro è durato oltre 2 ore ed il clima tra i due era sereno, nonostante Berlusconi non abbia apprezzato la gestione della situazione Quirinale da parte dei suoi alleati.

Si torna a parlare di Federazione

La corsa al Colle però è acqua passata e bisogna iniziare a pensare seriamente alle azioni governative, visto che Lega e Forza Italia sono parte della maggioranza, ma anche alle elezioni previste per il 2023.

Torna attuale tra i due il tema della Federazione, che era già stato proposto da Berlusconi nel 2015. Il leader della Lega, come riporta Il Messaggero, è sempre più deciso ad andare fino in fondo sull’ipotesi Federazione e voler creare un partito repubblicano basato sul modello statunitense. D’altro canto, però, Salvini non può fare i conti senza l’oste. Sarà necessario convocare un consiglio federale per fare la “conta” e vedere chi è con lui e chi è contro di lui.

Berlusconi e Salvini faranno fuori la Meloni?

Berlusconi è ormai stanco di sentir parlare di centrodestra e vorrebbe che si parlasse di loro come del centro. In questo senso, non è da escludere la volontà sia del Cavaliere che di Salvini di escludere la Meloni dai loro piani e da una possibile coalizione. Intanto la leader di Fratelli d’Italia continua a viaggiare da sola e sembra che questa strategia la mostri coerente agli occhi di molti elettori di destra, che potrebbero sentirsi traditi dagli azzurri e dalla Lega e puntare tutto su Giorgia Meloni. La rivoluzione verso il centro di Forza Italia e Lega potrebbe già essere iniziata visto l’appoggio del Mattarella bis insieme al centrosinistra e la volontà di puntare ad un nuovo sistema elettorale proporzionale, da sempre voluto dai “rivali” del PD. La mossa di Salvini è molto asuta, in quanto, gli conviene quasi più cambiare direzione piuttosto che provare a riappacificarsi con il partito della Meloni. Intanto da Fratelli d’Italia sono infuriati e personalità politiche dal calibro di Ignazio La Russa, hanno consigliato a Salvini di prendersi “una bella pausa di riflessioni“, in quanto al momento sembrerebbe un po’ confuso.