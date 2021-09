India, epidemia di dengue: 70 vittime in una settimana, chiuse le scuole in Uttar Pradesh

L'epidemia di dengue sta preoccupando l'India. In una settimana ci sono state 70 vittime e in Uttar Pradesh le scuole sono state chiuse.

Epidemia di dengue in India: 70 vittime e scuole chiuse in Uttar Pradesh

L’epidemia di Dengue sta spaventando moltissimo l’India. Il governo ha deciso di chiudere tutte le scuole dello Stato indiano dell’Uttar Pradesh, almeno fino al 6 settembre. Una decisione presa per frenare la diffusione del virus, che è caratterizzato da una febbre contagiosa e mortale. La malattia in una settimana ha ucciso 70 persone, tra cui diversi bambini. Jai Pratap Singh, ministro della Salute, ha negato per molto tempo i dati, sostenendo di non avere la certezza di poter parlare di deunge.

Le autorità sono state criticate per negligenza e per aver minimizzato l’insorgere dei casi. L’allarme non è stato lanciato in tempo. Il governatore Yogi Adityanath ha confermato che si tratta di dengue. Amit Mohan Prasad, sottosegretario alla salute, ha ammesso che “anche se stiamo ancora cercando di identificare la causa precisa, tutti i sintomi fanno pensare alla dengue“.

Epidemia di dengue in India: di cosa si tratta

La dengue è causata da quattro virus simili ed è trasmessa agli esseri umani attraverso le punture di zanzare che hanno punto una persona infetta.

Non si ha il contagio diretto con gli esseri umani. Il virus circola nel sangue per 2-7 giorni e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo agli altri. La dengue è più diffusa durante e dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali e subtropicali di Africa, Sudest asiatico, Cina, India, Mediorente, America latina e centrale, Australia e zone del Pacifico. Per quanto riguarda i Paesi dell’emisfero nord, in particolare l’Europa, crea molta preoccupazione ma si manifesta come malattia di importazione, il cui incremento è dovuto alla frequenza di spostamenti di merci e persone

La malattia si manifesta con febbre nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature molto elevate.

Si manifestano anche mal di testa forti, dolori intorno e dietro agli occhi, dolori muscolari e alle articolazioni, nausea, vomito, irritazioni della pelle che possono apparire 3-4 giorni dopo l’insorgenza della febbre. Nei bambini i sintomi tipici spesso sono assenti. La diagnosi viene effettuata in base ai sintomi e accertata con esami del sangue.

Epidemia di dengue in India: la rabbia della popolazione

L’epidemi ha scatenato la rabbia della popolazione contro il Dipartimento della salute dello stato. Le autorità sono state criticate per aver minimizzato l’insorgere dei casi e per non avere lanciato in tempo l’allarme. Secondo il quotidiano Times of India, 72 bambini sui 135 ricoverati al Medical College di Firozabad sono in gravi condizioni e la metà mostra sintomi di dengue. I medici hanno spiegato che sono morti 12 bambini nelle ultime 24 ore. “La situazione in molti distretti è allarmante” ha spiegato Manish Asija, membro dell’assemblea legislativa dello stato, che ha spiegato che le “inondazioni e la mancanza totale di misure minime di sanificazione e igiene sono la causa della disastrosa diffusione della dengue“.