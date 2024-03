Ingoia pila al litio: paura per un bambino di 6 anni

Ingoia pila al litio: paura per un bambino di 6 anni

Un bambino di 6 anni ha mangiato per sbaglio una pila a bottone al litio

Il piccolo, originario di Gela, stava giocando quando ha erroneamente ingurgitato la pila.

Bambino ingoia pila al litio

Nel momento in cui i genitori si sono accorti di ciò che era successo è stato immediatamente portato all’ospedale Cannizzaro di Catania. Qui i medici l’hanno sottoposto ad un intervento urgente, che è stato eseguito in endoscopia. Fortunatamente è andato tutto bene e dopo aver trascorso la notte in osservazione, il bambino è potuto tornare a casa.

Quali rischi ha corso

Le pile a bottone e quelle a moneta sono le tipologie che vengono maggiormente utilizzate nei giocattoli. Si tratta tuttavia anche di elementi molto pericolosi se un bambino vi entra in contatto senza supervisione. Nel caso in cui una batteria venga ingerita, uno dei principali rischi è che si blocchi nell’esofago o nello stomaco, provando lesioni ed emorragie a contatto con i fluidi. La cosa migliore da fare se si sospetta che un bambino abbia ingerito una pila è recarsi al pronto soccorso.

La parola all’esperto

L’Ansa riporta le parole della dottoressa Antonella Di Stefano, direttore dell’Unità operativa complessa di Pediatria e del Pronto soccorso pediatrico: “Queste batterie sebbene di piccole dimensioni possono causare danni sia per l’effetto elettrico e sia dopo il rilascio di sostanze in caso di eventuale apertura, tanto all’esofago quanto allo stomaco“. Il medico ha inoltre aggiunto: “Facciamo nostra la segnalazione del ministero della Salute, che ha osservato un incremento negli ultimi anni degli incidenti legati all’ingestione di pile a bottone, soprattutto nei bambini più piccoli che spesso riescono a impossessarsene“.