Inter sconfitto a Bologna dopo un errore di Radu: il Milan sorpassa i neroazzurri e si attesta come il favorito per la vittoria dello scudetto.

L’Inter ha subito una clamorosa sconfitta sul campo del Bologna durante il recupero della 20esima giornata di Serie A. Un errore di Radu ha condannato l’intera squadra al fallimento, consentendo al Milan di sorpassare l’Inter in classifica generale e diventare la squadra favorita per la vittoria dello Scudetto.

Inter sconfitto a Bologna per un errore di Radu

Si è conclusa con un punteggio di 2-1 la partita Bologna-Inter disputata nel recupero della 20esima giornata di Serie A. Un errore commesso dal portiere di riserva Ionut Radu ha decretato la sconfitta dei neroazzurri che hanno dovuto dire addio al primo posto in classifica a beneficio dei rilavi del Milan. La squadra, infatti, a sole quattro giornata dalla conclusione della Serie A, è al comando con due punti di vantaggio e potrebbero riuscire ad accaparrarsi l’ambita vittoria.

Il match al Dall’Ara era cominciato in discesa per la formazione schierata da Simone Inzaghi e pareva certo un nuovo trionfo dei neroazzurri che, dopo appena tre minuti di gioco, avevano segnato il primo gol. Al 28esimo minuto, tuttavia, il Bologna ha pareggiato per poi approfittare di uno sbaglio commesso da Ionut Radu, in campo per sostituire il portiere titolare Handanovic infortunato, per passare in vantaggio.

Sorpasso del Milan ora favorito per lo Scudetto

In seguito alla clamorosa gaffe di Radu, l’Inter non è più riuscita a recuperare e ha perso non solo la partita contro il Bologna ma anche il primo posto in classifica generale. La squadra di Simone Inzaghi, a sole quattro giornate dalla fine del campionato di Serie A, è stata sorpassata dal Milan. Il team, quindi, è al momento il favorito per la vittoria dello Scudetto.