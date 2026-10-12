Follia al Vomero nella tarda serata del 10 ottobre 2026: un padre è stato picchiato dopo essere intervenuto per difendere le figlie minorenni che venivano importunate, poi l'uomo è stato anche investito da un camion della spazzatura. Rischia di perdere una gamba.

Notte di follia al Vomero (Napoli), dove nella tarda serata di sabato 10 ottobre un padre sarebbe stato massacrato di botte dopo essere intervenuto per difendere le figlie di 12 e 16 anni, importunate da un gruppo di ragazzini. L’uomo sarebbe anche poi stato investito da un camion della spazzatura.

Napoli, papà interviene per difendere le figlie e viene massacrato di botte: poi un camion dell’immondizia lo investe

Notte di paura e tensione al Vomero, in piazza Vanvitelli, dove nella tarda serata di sabato 10 ottobre, un uomo sarebbe stato massacrato di botte dove essere intervenuto per difendere le due figlie di 12 e di 16 anni, da un gruppo di ragazzini che le stava importunando. E’ quanto emerso dal racconto dei familiari della vittima, un uomo di 50 anni, il quale sarebbe appunto intervenuto dopo che le sue due figlie sarebbero state infastidite e picchiate da una banda di ragazzini.

L’uomo avrebbe cercato di frapporsi tra le figlie e i ragazzini, venendo a sua volta aggredito e picchiato. Sui social l’onorevole Avs Francesco Emilio Borrelli ha anche condiviso un video dell’aggressione. Inoltre, proprio nei momenti dell’aggressione, stava passando un mezzo dell’Asia, ovvero il servizio della gestione rifiuti del Comune di Napoli, il quale avrebbe investito il 50enne schiacciandogli una gamba sotto gli occhi dei presenti

Follia al Vomero, padre massacrato di botte e poi investito: le sue condizioni

Sono attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri al fine di ricostruire esattamente cosa sia successo nella tarda serata del 10 ottobre scorso, dove un padre di 50 anni sarebbe stato picchiato da un gruppo di ragazzini dopo che era intervenuto per difendere le due figlie. L’uomo poi sarebbe stato investito da un camion della spazzatura, che gli avrebbe schiacciato una gamba. Il 50enne è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico al fine di evitare l’amputazione della gamba.