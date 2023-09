Investe bimbo di 11 anni con l'automobile: il piccolo è morto in ospedale

Investe bimbo di 11 anni con l'automobile: il piccolo è morto in ospedale

È morto in ospedale il bimbo di 11 anni che era stato investito nei pressi di Ancona da un'automobile guidata da una 41enne

Tragedia nell’anconetano, dove un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un’automobile guidata da una donna di 41 anni. Il piccolo è stato travolto mentre era in sella alla sua bicicletta. Dopo lo schianto è stato portato in ospedale in elicottero, ma lì è avvenuto il decesso solo qualche ora più tardi.

Donna investe bimbo 11 anni: il piccolo è morto

Il terribile incidente è avvenuto nel centro della frazione di Marzocca, nei pressi di viale della Resistenza vicino all’intersezione con via Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. L’11enne era in bicicletta a fianco di un suo amico e coetaneo quando ad un tratto è avvenuto lo scontro con l’auto. Il bambino è stato catapultato sul parabrezza del veicolo ed è poi finito a terra riportando delle gravissime ferite alla nuca e al torace.

Donna investe bimbo 11 anni: il trasferimento in ospedale

Sul luogo dell’incidente, sono accorsi i medici del 118 che hanno trasferito il bambino in ospedale usando un mezzo dell’elisoccorso. Il piccolo è arrivato in clinica, ma qualche ora dopo il suo ricovero è stato dichiarato morto. Anche la donna che era alla guida della macchina è rimasta ferita. La 41enne ha riportato dei tagli dovuti all’esplosione del vetro della sua auto successiva allo scontro con il bambino. Sul luogo del sinistro, pochi attimi dopo l’incidente, è arrivato anche il padre del bimbo che vedendo la scena ha avuto un malore.