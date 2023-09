Milano, detenuto evade dalla finestra dell'ospedale: in coma l'agente che lo inseguiva

Aperta la caccia all’uomo a Milano, dove un detenuto è evaso fuggendo da una finestra dell’ospedale San Paolo, situata al secondo piano. Ad inseguirlo un agente di Polizia che, nella gettarsi dalla finestra, è rimasto ferito e adesso si trova ricoverato in coma. A rendere noto il fatto è stato Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato Spp.

Detenuto di origine marocchina evade lanciandosi dalla finestra dell’ospedale. Ad inseguirlo un agente che, nella caduta, è rimasto ferito e ora è in coma

Il nome del detenuto che s’è dato alla fuga è Mordjane Nazim. Originario del Marocco, l’uomo era stato trasportato nella struttura sanitaria lo scorso mercoledì 20 settembre, dopo essere rimasto ferito in una lite con alcuni compagni di cella.

Preoccupano le condizioni del poliziotto che era con lui che, cercando di fermarlo, s’è gettato dalla medesima finestra andando però a sbattere con la testa. Adesso è ricoverato al San Raffaele.

Il sindacalista spiega come siano in netto aumento i casi di evasione in tutta Italia, specialmente dagli ospedali: “Nell’ultimo mese in tutta Italia sono stati quattro, tutti sventati. C’è un fuggi fuggi dei medici penitenziari perché sarebbero oggetto sempre più di minacce da parte dei detenuti proprio per ottenere un ricovero“.