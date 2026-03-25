Investimento sul ponte tra Pieve del Cairo e Sale: un uomo gravissimo, soccorsi sul posto

Incidente sulla statale 211: due uomini travolti da un pick up mentre spingevano una Lancia Ypsilon sul ponte sul Po; uno è in condizioni gravissime e l'elisoccorso è intervenuto

La serata del 24 marzo 2026 è stata segnata da un grave sinistro sul ponte che collega Pieve del Cairo (provincia di Pavia) a Sale (provincia di Alessandria), lungo la statale 211. Intorno alle 19.30 due uomini stavano spingendo un’utilitaria, indicata come una Lancia Ypsilon, probabilmente in panne, quando sono stati travolti da un grosso pick up che viaggiava sulla stessa carreggiata. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri di Voghera.

L’incidente e le prime fasi dei soccorsi

Secondo le ricostruzioni iniziali, l’investimento è avvenuto sul tratto del ponte sopra il fiume Po, con un impatto particolarmente violento. L’allarme è stato attivato in codice rosso e le squadre del 118 sono giunte con più mezzi, integrandosi con l’elisoccorso che ha provveduto al trasferimento in ospedale di uno dei due feriti. I vigili del fuoco – tra cui le squadre di Mede – hanno collaborato alle operazioni di assistenza e messa in sicurezza, mentre i militari dell’Arma hanno chiuso temporaneamente il tratto per consentire i rilievi.

Condizioni delle persone coinvolte

I feriti sono due uomini, di 75 e 55 anni secondo le fonti locali. Uno dei due ha riportato lesioni gravi ed è stato condotto con l’elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia, mentre l’altro è stato trasferito all’ospedale di Alessandria. Dopo le prime cure, il quadro clinico è stato aggiornato a codice giallo per il trasferimento, ma permangono preoccupazioni per la persona in condizioni più serie. Le forze dell’ordine non hanno ancora reso note ulteriori informazioni sui loro stati di salute.

Ruolo delle autorità e accertamenti

I carabinieri della compagnia di Voghera hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’impatto e chiarire eventuali responsabilità. Le verifiche comprendono la misura delle tracce sull’asfalto, l’analisi delle testimonianze raccolte sul posto e il controllo dei veicoli coinvolti, tra cui il pick up e la Lancia Ypsilon rimasta apparentemente ferma per guasto. I rilievi sono fondamentali per stabilire se ci siano state condotte irregolari o criticità legate alla visibilità e alla segnaletica sul ponte.

Elementi che verranno approfonditi

Tra gli aspetti che gli investigatori esamineranno figurano la velocità del pick up al momento dell’impatto, l’illuminazione della carreggiata e la posizione dei pedoni/automobilisti al momento dell’uscita dal veicolo. Verranno inoltre sentiti eventuali testimoni e analizzati i dispositivi presenti sui mezzi, come eventuali telecamere di veicoli privati o pubbliche, per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire responsabilità penali o civili.

Implicazioni pratiche e consigli per la sicurezza

L’episodio mette in luce i rischi di fermarsi e spingere un’auto sulla carreggiata, in particolare su tratti di strada stretti come i ponti. È opportuno ricordare che, in caso di guasto, la prima misura è segnalare il veicolo con il triangolo e i fari di emergenza, restare il più possibile fuori dalla carreggiata e contattare i soccorsi. L’uso corretto di giubbotti alta visibilità e l’attesa in punti sicuri possono ridurre il pericolo di investimenti da parte di altri veicoli in transito.

Le autorità locali hanno confermato che la notizia è in aggiornamento e che ulteriori dettagli saranno comunicati non appena i rilievi e gli accertamenti saranno completati. Nel frattempo la comunità di Pieve del Cairo e Sale resta in apprensione per le condizioni dei coinvolti e per le conseguenze sulla circolazione lungo la statale 211.