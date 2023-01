Investito mentre attraversa le strisce: 72enne finisce in ospedale: l'uomo è stato colpito da un'auto in transito finendo rovinosamente a terra

Dramma pomeridiano in Toscana, dove un uomo viene investito mentre attraversa le strisce: da quanto si apprende un 72enne finisce in ospedale in condizioni di salute attentamente monitorate ancora in queste ore dai sanitari del nosocomio.

Secondo i media locali l’anziano sarebbe stato centrato da una vettura a in piazza della Repubblica a Livorno intorno alle 15 del pomeriggio del 16 gennaio.

Investito mentre attraversa le strisce

Secondo il racconto puntuale di Livorno Today il violento investimento si è verificato nella centrale piazza della Repubblica. In quelle circostanze ed in quel luogo un 72enne è stato colpito da un’auto finendo rovinosamente a terra. L’uomo era palesemente ferito e sul posto sono intervenuti a razzo i volontari della Svs con cui era presente il medico del 118.

Sul posto soccorritori e municipale

I sanitari hanno quindi prestato le prime cure all’uomo, che è stato stabilizzato e trasportato poi al pronto soccorso con un trauma agli arti inferiori. Sul posto sono arrivate anche le pattuglie della polizia municipale i cui agenti hanno provveduto a regolare il traffico ed ad effettuare i rilievi di rito e le verbalizzazioni sul sinistro. Non si hanno notizie sulla condotta del conducente della vettura che ha investito l’uomo.