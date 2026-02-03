"Io e Berlusconi insieme 4 anni, era geloso ma aveva una dote": le rivelazion...

"Io e Berlusconi insieme 4 anni, era geloso ma aveva una dote": le rivelazion...

“Io e Berlusconi insieme per quattro anni, era geloso ma aveva una dote”: è con queste parole che Raissa Skorkina, ex ‘Papi-Girl’ russa e considerata una delle Olgettine, svela un ritratto inedito dell’ex premier. Tra confessioni personali e retroscena sulle relazioni con le giovani donne di Arcore, Skorkina racconta la sua esperienza diretta, offrendo uno sguardo unico sulla vita privata del politico e sulle dinamiche che hanno alimentato scandali e curiosità mediatiche.

Scandali e controversie: il caso delle Olgettine

Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio e protagonista indiscusso della politica italiana per oltre vent’anni, è stato al centro di numerosi scandali che hanno segnato la sua carriera pubblica. Tra questi, uno dei più controversi è il cosiddetto “caso delle Olgettine”, che ha portato alla luce rapporti ambigui con giovani donne frequentanti le sue residenze private, in particolare la villa di Arcore.

Le Olgettine, giovani donne legate a contesti di festa e intrattenimento, secondo le accuse avrebbero intrattenuto rapporti con Berlusconi, suscitando l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. Come ha raccontato Skorkina: “Le feste con le Olgettine? Io non ne so niente, non ci sono mai andata”.

Il caso è esploso con il processo Ruby, che ha analizzato non solo le relazioni con le giovani donne, ma anche eventuali pressioni, compensi economici e le dinamiche delle feste nelle ville dell’ex premier. Le ripercussioni legali sono state significative, ma l’impatto mediatico e culturale è stato altrettanto forte: il caso delle Olgettine resta uno dei capitoli più discussi della vita politica e privata di Berlusconi, simbolo di un’epoca in cui scandali giudiziari e vicende personali si intrecciavano in modo indissolubile.

“Io e Berlusconi insieme 4 anni, era geloso ma aveva una dote”, la ‘verità’ di Raissa Skorkina

Skorkina, coimputata nel processo di appello bis dell’inchiesta “Ruby ter”, ha raccontato la propria esperienza con l’ex premier: “Il presidente mi ha vista nel 2005 a un concorso di bellezza a Porto Cervo e mi ha fatto una corte spietata”. La testimone ha deposto in collegamento da Bangkok nel processo contro Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello, accusata di tentata estorsione ai danni dell’ex premier per una richiesta di un milione di euro nel 2016. Accompagnata dall’avvocato Mirko Palumbo, Skorkina ha dichiarato di aver saputo delle presunte richieste sia da Berlusconi sia da Rigato e di aver accompagnato quest’ultima all’incontro in qualità di “fidanzata” dell’ex presidente del Consiglio.

La testimonianza di Skorkina ha suscitato particolare interesse per le rivelazioni sulla vita privata di Berlusconi: “Io ero sposata, lui era sposato, ma siamo stati insieme per 4 anni. Lui era geloso e non voleva che io continuassi a lavorare e facessi carriera, quindi facevo la casalinga e lui si occupava delle mie necessità”. Ha inoltre sottolineato la generosità dell’ex premier: “Anche se era geloso, aveva una dote…”.

Skorkina ha infine dichiarato la sua decisione di non tornare in Italia, dove la sua immagine è stata compromessa dai processi e dalle polemiche legate al suo passato.