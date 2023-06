Isabella Ricci ha rotto il silenzio sul divorzio da Fabio Mantovani. L’ex dama del trono Over di Uomini e Donne ha ammesso che è stata lei a voler interrompere la relazione, per motivi che non sono assolutamente “banali”.

Isabella Ricci: il divorzio da Fabio Mantovani

Con un’intervista esclusiva rilasciata a Fanpage.it, Isabella Ricci ha parlato del divorzio da Fabio Mantovani. I due si sono conosciuti nel trono Over di Uomini e Donne, a novembre 2021 sono andati a convivere e il 28 maggio 2022 si sono sposati. Il 6 giugno del 2023, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la separazione. E’ stata l’ex dama a chiedere il divorzio, spinta dal “grande rispetto che nutro per me stessa“. Ha sottolineato: “Non è stata una decisione presa su elementi banali“.

Perché Isabella e Fabio si sono lasciati?

Isabella, che soltanto lo scorso gennaio parlava di un matrimonio che andava a gonfie vele, ha commesso un errore di valutazione. Ha dichiarato:

“È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me. La situazione è stata complessa sin da metà gennaio, intorno al 19. E oggi, a poche settimane da una separazione che ho richiesto io, è naturale che sia amareggiata perché un intero progetto di vita, in cui credevo fortemente, è andato in fumo. Vedere sfumare un disegno di vita in due, su cui contavo e avevo investito molto, è fonte di dispiacere e amarezza, ma voglio essere positiva verso la vita e rivolgere il mio sguardo a quello che sarà domani”.

La Ricci non è entrata nei dettagli della separazione e ha sottolineato che non svelerà i motivi che l’hanno spinta a chiedere il divorzio.

Isabella Ricci tornerà a Uomini e Donne?

In merito ai motivi, però, Isabella ci ha tenuto a sottolineare:

“Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio. Tacere su questi dettagli è uno dei passi decisi che faccio nella direzione del futuro, una scelta importante dovuta al desiderio di lasciarmi tutto questo alle spalle il prima possibile. Posso solo dire che le cause scatenanti sono state repentine“.

Dopo il divorzio da Fabio, la Ricci potrebbe tornare a Uomini e Donne? Per il momento non si è posta la domanda. Ha ammesso: