A distanza di qualche giorno dall’annuncio di Isabella Ricci, anche Fabio Mantovani ha rotto il silenzio sulla rottura. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha ammesso di essere molto amareggiato per la fine del suo matrimonio.

Fabio Mantovani: la rottura da Isabella Ricci

“Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero“: così Isabella Ricci ha annunciato la fine del suo matrimonio con Fabio Mantovani. L’ex dama di Uomini e Donne non è entrata nei dettagli, ma i fan sono comunque rimasti sconvolti dalla rottura. A distanza di qualche giorno, anche l’ex cavaliere ha rotto il silenzio.

Le parole di Fabio Mantovani

Fabio ha dichiarato:

“Sono cose che succedono, purtroppo. Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione. Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto. Sappiamo entrambi quali pensieri ci passano per la testa senza dover esprimere niente”.

Mantovani non è pentito di aver sposato Isabella, ma è amareggiato per la conclusione del loro rapporto.

Fabio Mantovani tornerà a Uomini e Donne?

Fabio, oltre ad aver commentato la rottura da Isabella Ricci, ha parlato di un suo possibile ritorno a Uomini e Donne. Mantovani ha dichiarato: