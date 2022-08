Ischia, rissa in spiaggia: alcuni clienti furiosi assaltano la reception di un hotel

A causa di un malcontento segnalato, ad Ischia scoppia una rissa in spiaggia ai danni della reception di un hotel.

Ad Ischia, è scoppiata una rissa in spiaggia. Alcuni clienti furiosi hanno preso d’assalto la reception di un hotel del centro di Forio. Insieme, senza frenarsi, hanno cominciato a distruggere la struttura dando vita a delle vere e proprie aggressioni, sedate solo grazie all’intervento necessario degli agenti del commissariato di Ischia, diretti dal vicequestore Ciro Re.

Ischia, rissa in spiaggia: il fatto

Secondo le testimonianze, la vicenda ha preso piede attorno alla mezzanotte, presso l’hotel “Punta del Sole”, nelle vicinane del corso Francesco Regine. In quel momento, è iniziato il caos, tanto che la gente ha dovuto chiamare le forze dell’ordine.

A quanto pare, il motivo del malcontento che ha portato i clienti a reagire furiosi è stato l’aver pagato un’agenzia di viaggi per trascorrere la settimana di Ferragosto in un hotel che, dal vivo, non aveva le sembianze di quello che avevano visto.

I precedenti del gruppo alberghiero Cast Hotels

Sembra che non si sia trattato di un fatto isolato, anzi. Alcuni malcontenti si erano già creati dal momento in cui si è soliti accettare la formula roulette in fase di prenotazione; questa, infatti, consente al gruppo alberghiero di spostare, in un’altra sistemazione, il cliente che ha dato il suo consenso.

A Forio, qualche ora prima, era scoppiata una rissa tra il proprietario di un hotel e la famiglia di un bambino che armeggiava con un’auto elettrica.

Nelle vicinanze del Fortino, adiacente alla spiaggia di San Francesco, la situazione è degenerata in insulti e botte.