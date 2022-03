Isola dei Famosi, Alvin e Ilona Staller guariti dal Covid: Ilary Blasi può tirare un sospiro di sollievo.

Alvin e Ilona Staller, rispettivamente inviato e naufraga de L’Isola dei Famosi 2022, sono risultati negativi al Covid-19. Nessun intoppo, quindi, per Ilary Blasi. I due sono pronti per partire per l’Honduras e saranno presenti nella prima puntata del reality.

Isola dei Famosi: Alvin e Ilona negativi al Covid

Buone notizie per Ilary Blasi: Alvin e Ilona Staller sono negativi al Covid. Questo significa che l’inviato e la concorrente de L’Isola dei Famosi 2022 potranno partire per l’Honduras. A lanciare l’indiscrezione è stato Davide Maggio, che ha rivelato anche che i due sono già in viaggio verso la location del reality. La conduttrice, quindi, può tirare un sospiro di sollievo.

L’assenza di Alvin, infatti, l’avrebbe costretta ad iniziare L’Isola senza di lui o, in alternativa, a spedire l’opinionista Vladimir Luxuria in Honduras.

Isola dei Famosi 2022: il cast

Rientrata l’emergenza Covid, L’Isola dei Famosi 2022 è pronta al debutto. La prima puntata è fissata per lunedì 21 marzo alle ore 21:20 su Canale 5. Il cast scelto dalla produzione è vasto e vede sia concorrenti a coppie che singoli.

Tra qualche giorno, in azione in Honduras vedremo:

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Guendalina Tavassi ed Edoardo Tavassi

Jeremias Rodriguez e Gustavo Rodriguez

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Silvano Michetti e Nick Luciani (I Cugini di Campagna)

Antonio Zequila

Blind

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Ilona Staller

Jovana Djordjevic

Marco Melandri

Nicolas Vaporidis

Roberta Morise

Roger Balduino.

Isola dei Famosi 2022: anticipazioni

L’Isola dei Famosi 2022 andrà in scena con una formula del tutto rinnovata.

Le coppie attirano molta attenzione, anche perché promettono di mettere in discussione l’integrità dei singoli. Questi ultimi, stando a quanto si vocifera, potrebbero avere anche il ruolo di tentatori, tanto che lo staff avrebbe fornito loro dei contraccettivi. Insomma, pare proprio che questa stagione del reality honduregno sarà bollente.