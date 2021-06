Isola dei Famosi, Awed si confessa: le strategie e il cachet

Awed, vincitore dell'Isola dei Famosi, si è confessato, parlando del cachet e delle strategie durante la trasmissione. Una naufraga è riuscita a conquistarlo

Awed, vincitore dell’Isola dei Famosi, si è confessato, parlando del cachet e delle strategie durante la trasmissione. Il ragazzo ha deciso di raccontare la sua esperienza, facendo una sorta di bilancio di quello che è accaduto.

Isola dei Famosi: le confessioni di Awed

Awed ha raccontato la sua esperienza all’Isola dei Famosi a Fanpage.it. Ha parlato di tutte le emozioni che ha vissuto in questi mesi e ha fatto il punto della situazione. Si è dimostrato molto soddisfatto del fatto che le persone conosciute sul web siano finite in tv. “La tv si è accorta che se abbiamo un seguito un motivo c’è” ha dichiarato. Al momento della partenza Awed pesava 77 chili, mentre ora la bilancia ne segna solo 55.

“Ero già magro, pensavo che non sarei dimagrito troppo. Mi sbagliavo, perché all’Isola ne ho persi 22” ha spiegato, sottolineando che anche dal punto di vista psicologico non è per niente facile. Era molto spaventato dalla questione “fame“, perché non sapeva come avrebbe potuto reagire. “Temevo di diventare aggressivo o di piangere troppo. Adesso, a pancia piena, è passata” ha dichiarato.

Durante la sua esperienza è stato accusato di aver tradito alcuni concorrenti, come Vera Gemma e Valentina Persia.

“Trattandosi di un reality show basato anche sulle discussioni, è chiaro che determinate prese di posizione siano giudicate come dei voltafaccia. Le cose accadute durante le prime settimane sull’Isola si allontanavano molto dalla persona che sono per cui non mi sono allontanato da Vera ma dal Simone che era uscito fuori in quella situazione. Sentivo di stare tradendo me stesso perché non sono così” ha spiegato Awed. Per quanto riguarda Valentina Persia ha spiegato di averla votata in finale, dopo che durante l’ultima settimana si era allontanata dal gruppo. “Non era una strategia” ha spiegato.

Isola dei Famosi, Awed: i rapporti con i naufraghi

Awed ha raccontato che oggi ha un ottimo rapporto con Vera Gemma, nonostante le discussioni sull’Isola. Ha spiegato che la donna è stata una delle prime a contattarlo dopo la vittoria. Ha poi parlato della nomination a Matteo, che è stata criticata. Ha spiegato che è stato come per Valentina Persia. “Potevo fare un nome su 4. E chiunque si sarebbe potuto sentire pugnalato alle spalle. Dovevo fare una scelta e Matteo quella settimana era stato un po’ distante dal gruppo dei ‘moschettieri’ formato con Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Sarebbero stati molto più logici e funzionali al gioco altri atteggiamenti ma non ho mai fatto strategie” ha spiegato Awed. Il vincitore è stato molto diplomatico perché quando gli è stato chiesto chi era diverso davanti alle telecamere non ha fatto nessun nome. Ha spiegato che fuori onda parlavano dei loro lavori passati o dei personaggi televisivi, ma che non ci sono mai state cattiverie.

Isola dei Famosi, Awed si confessa: il cachet

Awed ha parlato anche del cachet, argomento che incuriosisce sempre tutti. Secondo le indiscrezioni, il suo era uno di quelli più bassi, rispetto a molti altri concorrenti. Si dice che il vincitore abbia guadagnato meno di 7 mila euro a settimana, come Drusilla Gucci e Myrea Stabile, ma il diretto interessato ha preferito non dichiarare nulla. “Come vedi, sto girando all’infinito intorno a questa domanda con una serie di frasi sconclusionate che non porteranno a nessuna risposta” ha dichiarato. “Mentirei se non dicessi che ci sono state due settimane sull’Isola durante le quali ho provato un interesse significativo nei confronti di Beatrice Marchetti. Dal momento che è emersa la nostra incompatibilità e lei ha ammesso di essere fidanzata ci abbiamo messo una pietra sopra” ha dichiarato Awed, parlando delle donne dell’Isola.