Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro gelosa del figlio Alessandro: l'aneddoto lascia senza parole i fan.

Carmen Di Pietro prova una gelosia morbosa nei confronti del figlio Alessandro. Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha provato a farla ragionare un po’, ma lei, di tutta risposta, ha raccontato un aneddoto che ha lasciato i fan senza parole.

Isola: Carmen gelosa del figlio

Senza ombra di dubbio, Carmen Di Pietro è una mamma piuttosto protettiva. Ha iniziato la sua avventura all’Isola dei Famosi in coppia con il figlio Alessandro e nei primi giorni di permanenza in Honduras ha a dir poco asfissiato il pargolo. Quando i due sono stati separati, il ragazzo ha finalmente iniziato a respirare. Non a caso, ha ammesso: “Nessuno mi svegliava per chiedermi se fossi scoperto, o prima di andare a dormire se mi fossi lavato i denti o fatto pipì“.

Ovviamente, Alessandro si riferisce alle attenzioni morbose della madre. Non solo preoccupazioni, la Di Pietro è anche molto gelosa di lui.

L’aneddoto di Carmen

Carmen ha raccontato:

“Ho già fatto scappare una certa Beatrice, ogni volta che usciva con lei lo chiamavo 300 volte al giorno. Lui mi diceva: ‘mamma, mi dai i soldi per questo, per il profumo, per quello’. É scappata, non c’è più”.

La Di Pietro, molto probabilmente, non si rende conto che il figlio ha quasi 20 anni e vorrebbe vivere la sua vita senza sentirsi così legato e, soprattutto, controllato da lei.

Alessandro e la sua voglia di libertà

Alessandro, appena è stato diviso dalla madre, si è sfogato con gli altri naufraghi e ha ammesso di essere spesso soffocato dalle attenzioni della madre. Carmen è gelosa anche di Licia Nunez, appena sbarcata in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi. Secondo la Di Pietro, il figlio potrà fidanzarsi soltanto nel momento in cui sarà economicamente indipendente.