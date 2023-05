Isola dei Famosi, Cristina Scuccia risponde alle domanda sulla sua sessualità

Le domande dei naufraghi alla ex suora si fanno sempre più insistenti e ficcanti. La risposta di Cristina mette a tacere tutti i dubbi.

Le domande sulla sessualità di Cristina Scuccia

Sull’Isola sono stati in molti a chiedersi quale sia l’orientamento sessuale di Cristina Scuccia. La naufraga ha deciso di parlare apertamente della propria vita sentimentale.

Quando le è stato chiesto se fosse fidanzata la risposta di Cristina è stata: “Ma perché questa ossessione per gli uomini?”. In quel momento Paolo Noise ha voluto porre altre domande, come: “Ti piacciono gli uomini o le donne?” e lei ha risposto: “Niente! Mi piacciono le persone“.

Questione castità

Noise le ha poi chiesto: “E non ti manca avere un compagno o una compagna?”.

Cristina ha cercato di chiarire la questione rispondendo in maniera esaustiva: “No, non mi manca. Dopo quindici anni di una vita particolare come la mia non è così facile… Se non sento il bisogno di sfogarmi? E dove c’è scritto che sia per forza così? Mica siamo animali“. Poi ha proseguito: “Io potrei benissimo vivere nella mia castità. In questo tempo qualcuno l’ho conosciuto, ma sono io che do poco spazio faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta, perché no.”

Domande sulla verginità di Cristina

Al naufrago Marco Mazzoli Cristina ha raccontato altri dettagli della sua vita di quando ancora non aveva indossato l’abito da suora: “Le pochissime storie che ho avuto erano per me un impegno. Quando dovevo uscire la sera col mio ragazzo, era un impegno perché preferivo fare altro“.

Sulla sua vita sessuale, ha invece preferito cambiare argomento. Nel momento in cui Mazzoli le ha chiesto se fosse vergine lei ha detto di essere del segno zodiacale del leone.