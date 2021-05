Isola dei Famosi, il discorso della Kostner: Ilary Blasi non apprezza il messaggio

Il discorso della Kostner all'Isola dei Famosi ha infastidito Ilary Blasi, che sembra non aver particolarmente apprezzato il messaggio.

Isolde Kostner, durante la 19esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ha fatto un discorso molto bello in cui ha elogiato il corpo femminile non ritoccato. In studio, però, Ilary Blasi è sembrata particolarmente infastidita dal suo messaggio.

Il discorso della Kostner all’Isola dei Famosi

“Mi avete chiesto cosa è importante che si ricordi di me dell’Isola. Vorrei che si ricordi la bellezza di una donna naturale. Abbiamo tutti davanti la figura della donna ideale, con la figura perfetta, il seno perfetto, i capelli perfetti. Vorrei dedicare questo a tutte le donne che non sono così. Siamo tutte belle, anche con il seno più piccolo, i capelli più corti e i fianchi più larghi. Ricordate che non dobbiamo essere tutte uguali” ha dichiarato Isolde Kostner, che ha deciso di fare un discorso sulla bellezza naturale.

La donna ha voluto lanciare un messaggio molto bello, per tutte le donne che spesso non si rendono conto di essere bellissime al naturale, soprattutto in questo momento che ci sono degli esempi molto diversi di quella che potrebbe essere la donna perfetta.

Discorso della Kostner: la reazione di Ilary Blasi

La conduttrice Ilary Blasi, che era già molto provata per la lunghissima diretta e molto stanca dopo il discorso particolarmente confuso di Fariba Tehrani durante le nominationi, ha preferito non commentare il discorso della sportiva.

La Blasi è apparsa molto infastidita dalle parole della naufraga e anche stizzita quando Isolde ha fatto gli auguri di compleanno al suo papà. “Ma è diventata Fariba?” ha detto al Blasi, che ha cercato di spingerla a fare velocemente le nomination. Il discorso della Kostner in realtà era molto bello e molto importante, ma non è stata data la giusta attenzione in studio. Il pubblico, invece, sembra aver apprezzato molto e qualcuno sul web ha insinuato che probabilmente non l’hanno ascoltata come avrebbero dovuto proprio perché all’interno del programma ci sono moltissime persone che sono state dal chirurgo plastico.

Discorso della Kostner: il messaggio della naufraga

Isolde Kostner ha dimostrato una forza fisica incredibile durante le prove. Nella 19esima puntata si è resa protagonista non solo sotto questo aspetto, ma anche per il bellissimo discorso in cui ha elogiato la bellezza naturale delle donne. La naufraga ha sfoggiato il suo fisico da atleta privo di ritocchi chirurgici e ha portato sullo schermo una femminilità molto diversa da quella a cui siamo abituati con i personaggi che regolarmente fanno parte della televisione.