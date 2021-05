L’Isola dei famosi, Isolde Kostner su Andrea Cerioli: “Sono molta delusa”

Nel corso della diciannovesima puntata de L’Isola dei Famosi si è assistito ad uno scontro tra Isolde Kostner e Andrea Cerioli. Ecco cosa è successo.

Venerdì 21 maggio 2021 la Blasi è tornata in onda con la diciannovesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale si è assistito ad uno scontro tra Isolde Kostner e Andrea Cerioli.

Ecco cosa è successo.

Andrea Cerioli, il rapporto con Isolde Kostner

La conduttrice ha dato il via alla diciannovesima puntata de L’Isola dei Famosi salutando gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio.

Nel corso della puntata si è assistito ad uno scontro tra Cerioli e Isolde Kostner. Il tutto è avvenuto dopo che la Blasi ha mostrato alla sportiva una clip in cui il naufraga parla proprio di lei.

Andrea Cerioli, lo sfogo del naufrago

In particolare Cerioli ha affermato: “Il comportamento di Isolde mi ha fatto rimanere molto male, il fatto che mi abbia mandato in sfida contro Matteo per mandare giù me.. ho trovato astio nei miei confronti. Non capisco perché mi voglia fare questa guerra, probabilmente mi teme!” E continua “Le do fastidio perché parlo di cibo, ma di cosa dobbiamo parlare qui? Antipatica, è una prof! Pensa te che vipera, è una stronz*! A lei non piacciono i ragazzi espansivi, a lei piacciono sottomessi… ma poi che modi, sei una maleducata, fredda!””

Andrea Cerioli, la delusione di Isolde Kostner

Interpellata dalla Blasi, quindi, la Kostner ha manifestato la propria delusione. A tal proposito, infatti, ha affermato: “Sono molto delusa (…) M’ha detto: ‘non ho mai parlato male di te’”. Per poi aggiungere: “È molto difficile fargli cambiare idea (…) È difficile da discutere con lui”,

Andrea Cerioli, la diciannovesima puntata

Sempre nel corso della diciannovesima puntata, Isolde Kostner ha affermato di aver sempre evitato di discutere con Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi, perché ha “sentito diverse discussioni dalle quali molto donne ne sono uscite in lacrime…”.

Cerioli ha quindi dichiarato: “Noi qua sono 60 giorni che cuciniamo e non ha mai fatto un complimento a nessuno…Si limita solo a dire cosa non le piace…”. La Kostner a quindi replicato: “Mai fatto problemi sul cibo, mi sono solo limitata a dire che non mi piace tanto salato…”.