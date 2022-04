Supervivientes sarà ambientata nella stessa location dell'Isola dei famosi.

Ilary Blasi e i suoi opinionisti saranno costretti a registrare L’isola dei famosi, per colpa di Supervivientes. A breve inizierà l’edizione spagnola del fortunato reality show Mediaset: entrambi condivideranno le medesime location . Se la Palapa risulta essere in comune, da qualche anno sono invece le case di produzione a essere diverse.

Di conseguenza, come già avvenuto lo scorso anno, L’isola dei famosi 2022 andrà in onda con una puntata registrata e un’altra live. Non cambia nulla neanche riguardo alla puntata non in diretta: rimarrà quella del giovedì.

Isola dei famosi: pericolo spoiler?

Ad ogni modo non dovrebbero esserci pericoli relativi a possibili spoiler sull’eliminato della puntata. Ovviamente la sicurezza non esiste ed è possibile che qualche anticipazione possa girare anche sui social, ma nulla di (si spera) particolarmente virale.

La registrazione della puntata avverà il giorno stesso della messa in onda. Per quanto riguarda i televoti, come ipotizza Gossip e TV, Alvin potrebbe chiuderli durante il daytime del giovedì su Canale 5.

Il 21 aprile non andrà in onda

Tuttavia, una puntata dell’Isola dei famosi è destinata a saltare, ci riferiamo a quella che sarebbe dovuta andare in onda il prossimo 21 aprile. Al posto del reality show Canale 5 proporrà un film in prima tv: Un figlio di nome Erasmus.

La mancata trasmissione dell’Isola si spiega con l’inizio di Supervivientes in Spagna, in onda su Telecinco.